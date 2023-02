Dalla città del pane il "no" agli insetti a tavola

Nella sala consiliare del Comune si è tenuto ieri l'incontro organizzato dalla sezione della Lega di Altamura intitolato "Grilli e insetti o pane di Altamura?". L'iniziativa ha visto una buona partecipazione di pubblico, anche perché si è trattato del primo appuntamento politico dopo la conclusione anticipata dell'amministrazione comunale.Si è parlato di tutela dei prodotti italiani a fronte delle nuove disposizioni europee che introducono nei mercati comunitari alimenti a base di insetti. In tal senso la scelta di Altamura, città del pane, non è stata casuale. Il sottosegretario all'agricoltura D'Eramo ha rassicurato i numerosi agricoltori in sala circa l'impegno del Governo nel sostenere il Made in Italy e tutelare la tradizione gastronomica italiana. "Ci vogliono nuove infrastrutture per agevolare il mondo agricolo - ha dichiarato D'Eramo - per fronteggiare il cambiamento climatico che sta colpendo soprattutto il sud e siamo già al lavoro in questo senso con il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini".Dello stesso avviso l'On. Rossano Sasso che ha promosso l'iniziativa di ieri e che ha le idee chiare sulla necessità di una vera e propria battaglia culturale contro l'aggressione alla nostra tradizione enogastronomica. "Ho già coinvolto il Ministro dell'Istruzione e del Merito Valditara - ha detto - in questa forma di "resistenza culturale" al nuovo "cibo", impedendo che insetti o larve possano andare sulle tavole delle mense delle scuole italiane. Le multinazionali che vogliono abbattere il made in Italy usano influencer e artisti per promuovere larve e insetti come merenda, noi educheremo i nostri ragazzi ad una sana e corretta alimentazione, magari partendo da una buona bruschetta col pane di Altamura".L' On. Davide Bellomo ha posto invece l'accento sull'importanza della tutela dei territori e dei suoi lavoratori. "Il no agli insetti nella nostra alimentazione - dichiara Bellomo - è prima di tutto una forma di salvaguardia per il lavoro di milioni di agricoltori e imprenditori italiani".