Costituito il gruppo di "Azione", il movimento politico di Calenda

Si è costituito ad Altamura il gruppo "Altamura in Azione" che fa capo a Carlo Calenda, europarlamentare ed ex ministro dell'economia, promotore degli incentivi "Industria 4.0" che hanno riscosso grande consenso nel mondo imprenditoriale, contribuendo a creare molti nuovi posti di lavoro. Un gruppo di altamurani che ha compreso che risulta impossibile dare il proprio contributo se non si è parte attiva della vita politica.Nel territorio murgiano e pugliese il punto di riferimento del movimento "Azione" di Calenda è il deputato Nunzio Angiola, professore ordinario di economia aziendale presso l'Università di Foggia.Il coordinatore cittadino di "Altamura in Azione" è Nicola Lorè e del gruppo fanno parte altamurani che appartengono al mondo delle professioni, del commercio, dell'imprenditoria, ecc. Insomma, il tessuto pulsante della comunità, che può rappresentare davvero le esigenze e le realtà presenti, per dare loro uno slancio, per risolvere le annose problematiche che inibiscono un meritato sviluppo. Imprenditori, ingegneri, avvocati etc. Tutti convinti di partire col piede giusto. "Altamura in Azione" sta dialogando direttamente con l'onorevole Angiola, per costruire una piattaforma innovativa di lavoro per Altamura e organizzare sin da subito una rete provinciale solida e di qualità."L'invito ad aderire ad Azione - ha dichiarato Nicola Lorè, coordinatore cittadino - è rivolto a tutti gli altamurani e le altamurane che vogliano davvero cambiare le cose e sostenere la crescita economica, sociale e culturale del nostro paese, attraverso tre principi fondamentali: onestà, competenza e meritocrazia. "Altamura in Azione" si presenterà a breve a tutta la città, ma sin da subito apre le sue porte al contributo di tutti quei cittadini altamurani che vogliano dare il loro piccolo o grande contributo al rilancio della comunità, attraverso la condivisione delle proprie competenze maturate in ambito professionale e/o sociale".