Corso Federico e le piazze del centro cambieranno “pelle”

La Giunta comunale con delibera n. 131 del 14 dicembre 2020 ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la ripavimentazione di corso Federico II di Svevia e piazze annesse (piazza Duomo, piazza Municipio e piazza Repubblica).I lavori per un importo pari a € 2.800.000,00 riguardano non solo la pavimentazione, ma anche il rifacimento dei sottoservizi.In particolare l'intervento si è reso necessario a causa del degrado della pavimentazione esistente che ha un aspetto non decoroso, oltre a costituire una condizione di pericolo per i cittadini.Si tratta di un intervento che la Città aspetta da anni e che consentirà anche di completare le operazioni di riqualificazione del centro storico in continuità con gli interventi previsti dai progetti "Rigenera" per cui è a lavoro la commissione valutatrice delle offerte e "Agorà" di cui è prossima la firma del contratto con la ditta aggiudicataria dei lavori.«Questa Amministrazione punta a dare impulso ad interventi mirati al recupero del patrimonio, valorizzandone l'attrattività, dal punto di vista turistico e del decoro ed il ruolo che riveste il "cuore della Città" quale luogo identitario delle nostre radici e della nostra storia» ha dichiarato la Sindaca Rosa Melodia.