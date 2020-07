Contributi per eventi culturali e turistici

città, cultura e storia (eventi/festival/rassegne/mostre che abbiano come obiettivo la valorizzazione della Città di Altamura e del suo territorio);

tradizioni religiose (eventi/feste/progetti di valorizzazione delle tradizioni religiose della Città che siano radicati sul territorio, coinvolgano la cittadinanza e rappresentino elemento di visibilità dell'immagine della Città e di richiamo turistico);

eventi estivi (spettacoli dal vivo di musica, danza, teatro, giocoleria, rassegne di cinema all'aperto) che offrano occasioni di svago ed intrattenimento per i cittadini che restano in città nonché abbiano le potenzialità per richiamare pubblico da altri paesi;

rassegne di musica, teatro e cinema (festival-rassegne, intese quali organici progetti comprendenti almeno 6 spettacoli/esibizioni/proiezioni differenti; possono comprendere spettacoli musicali, teatrali, di prosa, arti varie, proiezioni cinematografiche, realizzati in spazi attrezzati, che non abbiamo carattere meramente localistico e che abbiano le potenzialità per richiamare pubblico non solo cittadino);

musica e spettacolo live (eventi con esecuzioni musicali o spettacoli eseguiti dal vivo in spazi attrezzati, che non abbiano carattere meramente localistico e che abbiano le potenzialità per richiamare pubblico non solo cittadino);

libri e promozione della lettura (eventi/festival/rassegne intese quali organici progetti comprendenti la presentazione di almeno 4 libri d'autore, l'incontro con gli autori e/o un analogo evento culturale o di spettacolo, che non abbiamo carattere meramente localistico e che abbiano le potenzialità per richiamare pubblico non solo cittadino).

Il Comune di Altamura ha pubblicato l'avviso per la concessione di contributi a favore di associazioni e/o soggetti senza scopo di lucro per progetti ed eventi in ambito culturale e turistico ad Altamura relativi al periodo 2020-2021.Le domande possono essere presentate entro le 12.00 del 3 agosto.Gli ambiti sono sei:In tutto sono a disposizione 80.000 euro.