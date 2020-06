Consiglio comunale, la maggioranza sotto esame

Si torna in aula questo pomeriggio per l'approvazione del rendiconto di gestione 2019. Dopo il consiglio comunale saltato nei giorni scorsi, la maggioranza di centrosinistra affronta i lavori dell'assise in un momento non facile per la verifica in corso, con una giunta priva di due assessori. Tante le questioni aperte che la sindaca Rosa Melodia sta affrontando in contemporanea. Mentre dall'opposizione non si fanno sconti.Dopo la polemica per il mancato consiglio, c'è stata una tregua con l' annuncio ufficiale della proroga dell'Imu ma ora occorre un atto deliberativo e c'è stato l'impegno di tutti ad esaminare la questione nella seduta di questo pomeriggio.Un terzo consiglio è convocato per giovedì, per l'esame dell'ordine del giorno già previsto nella seduta che invece non si è tenuta.Seguiranno aggiornamenti