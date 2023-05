Consiglio comunale: i voti di preferenza ai candidati

In attesa dei dati definitivi, nelle liste si sono già individuate delle chiare tendenze sulle preferenze assegnate ai candidati al consiglio comunale.E' bene precisare che. Vengono riportati i candidati più suffragati nelle liste. L'elezione o no dipende da altri fattori: vittoria del candidato sindaco; risultato complessivo della lista; numero di seggi spettanti a ciascuna lista. QuindiForza Italia:Onofrio Gallo e Giandomenico MarroccoliInsieme con PetronellaMichele BarattiniRinnovamento AltamuraLorusso Luigi, seguono Roberto Schiraldi e Nina DibenedettoAltamura al centroTommaso Lorusso e Vito TafuniPopolari con Petronella SindacoAngela MiglionicoFratelli d'Italia:Berloco Gianfranco e Piscopo GianniProgetto AltamuraMaria AdoranteUdcTeresa Stacca, segue Pasquale CrapuzzoAltamura con Petronella sindacoTania Dibenedetto e Gino PerrucciIdee in ComuneFilippo RagoneInnoviamoGiovanni SaponaroRiformistiOronzo CastellanoAzione CivicaMichele Denora, segue Luca GencoLista per MoramarcoMichele Ventricelli, seguito da Bianca Maria Di MaioMovimento 5 stelleAngela MasiSemi di futuroPietro MasiAltamura unitaFilippo LemmaAvanti Mediterraneo Rinascimento SgarbiClemente Nicola e Angelo RafaeleNuovi Socialisti(la notizia verrà aggiornata al termine dello spoglio con i dati definitivi)