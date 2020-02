Concorsi al Comune di Altamura per tre unità

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito del Comune di Altamura i bandi pubblici per i tre concorsi a tempo indeterminato. I bandi riguardano l'assunzione di un programmatore (categoria C), un geometra (cat. C1), un autista (cat. B3).La scadenza per presentare le domande è il 22 febbraio.Come titolo di studio, per tutti e tre serve il diploma. Per geometra e programmatore il titolo di studio deve essere specifico per il ruolo da ricoprire. Per l'autista bisogna essere in possesso delle patenti C e D e della certificazione di qualificazione del conducente e di esperienza lavorativa ininterrotta di almeno due anni nell'ultimo triennio di autista (esperienza debitamente documentata).Sabato 22 febbraio, giorno di scadenza, l'ufficio protocollo del Comune sarà aperto in via straordinaria dalle ore 9.00 alle ore 12.00.