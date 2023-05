Con i comizi si chiude la campagna elettorale

Si chiude stasera la campagna elettorale per il ballottaggio di domenica 28 e lunedì 29 maggio.Alle ore 20.00 Antonio Petronella terrà un comizio in piazza Duomo.Alle ore 20.30 Giovanni Moramarco terrà un comizio in piazza della Repubblica.Questa è la scheda elettorale che gli altamurani troveranno ai seggi (clicca per ingrandire):----> Giovanni Moramarco ----> Antonio Petronella