Competenze tecnologiche e carriere stabili

In un contesto economico e lavorativo sempre più complesso e in rapida evoluzione, l'ITS Academy Cuccovillo – tra i principali poli nazionali dell'istruzione tecnologica superiore – offre ai diplomati l'opportunità di costruire una carriera qualificata e stabile, acquisendo competenze ad alto valore tecnologico in Puglia, oggi tra i maggiori hub internazionali della meccatronica.Con sedi distribuite strategicamente in tutta la regione – Bari, Barletta, Brindisi, Taranto, Altamura e Lecce – l'ITS Cuccovillo garantisce l'accesso a percorsi d'eccellenza diffusamente sul territorio regionale. Questa presenza ramificata è uno dei punti di forza dell'istituto, che ha scelto di investire nella prossimità territoriale per abbattere barriere logistiche e sociali, sostenendo al contempo la crescita del tessuto produttivo locale e contribuendo allo sviluppo economico e occupazionale della Puglia.Attualmente l'offerta comprende 16 corsi biennali gratuiti, progettati in stretta collaborazione con le imprese. I percorsi si concentrano sui settori a più alto tasso di innovazione – meccatronica, informatica, elettronica, intelligenza artificiale, robotica – e sono caratterizzati da una forte componente pratica che unisce sapere e saper fare. Non sorprende, quindi, che il 92% degli specializzati trovi lavoro coerente con la specializzazione, entro un anno dal conseguimento del titolo: un dato che testimonia l'efficacia di un modello formativo innovativo e concreto.Anche Altamura è parte attiva di questa rete, affermandosi come polo strategico per la meccatronica avanzata. Qui l'ITS Cuccovillo ha attivato due percorsi di alto profilo, pensati per formare tecnici specializzati pronti a inserirsi nel tessuto produttivo della Murgia.Il corso Advanced 4.0 Mechatronic Specialist nato per rispondere alla crescente richiesta di figure con competenze trasversali in progettazione, produzione, qualità, manutenzione e automazione "Industria 4.0". Con 1.200 ore di formazione in aula e laboratorio e 800 ore di tirocinio, rappresenta un'occasione unica per chi vuole diventare protagonista della trasformazione digitale.A questo percorso si affianca, da ottobre, una novità assoluta: il corso Specialista in Meccatronica applicata alle Tecnologie Ferroviarie, realizzato in collaborazione con Mermec-Ferrosud, leader internazionale nel settore. Un unicum in Puglia, non solo per l'alto livello di specializzazione, ma anche perché prevede un contratto di apprendistato professionalizzante di terzo livello, garantendo formazione e immediato inserimento nel mondo del lavoro. Il percorso, rivolto a 25-30 diplomati appassionati di tecnologie e trasporti, prevede 1.900 ore complessive, di cui 720 di stage nello stabilimento Mermec di Jesce e 300 condotte da professionisti dell'azienda: un'opportunità concreta per acquisire competenze direttamente "sul campo".La forza dell'ITS Cuccovillo è quella di declinare la formazione d'eccellenza in ogni sede, valorizzando le peculiarità produttive dei territori. A Bari, cuore pulsante dell'istituto, si concentra l'offerta più ampia, con undici corsi che spaziano sulla meccatronica declinata nelle applicazioni biomedicali, dell'automazione e della mobilità. Ogni sede riflette le necessità del territorio, così a Barletta, dove vi è un'importante tradizione industriale, viene proposto un percorso dedicato alla programmazione e manutenzione 4.0 degli impianti; a Brindisi si guarda al futuro con un corso orientato alla sostenibilità e alla manifattura green, mentre a Lecce si formano tecnici per la manutenzione avanzata e predittiva ed a Taranto si affronta la sfida della transizione digitale con un percorso dedicato all'automazione e all'efficienza dei processi produttivi. Una rete capillare, che pur nelle sue specificità condivide la stessa missione: preparare professionisti pronti a rispondere alle esigenze delle imprese locali e globali, al passo con le tecnologie più avanzate.Ed è proprio a Bari, sede principale dell'istituto, che sta prendendo forma uno dei progetti più ambiziosi: la costruzione di un polo tecnologico di oltre 3.000 metri quadrati, reso possibile dai fondi PNRR. I nuovi spazi ospiteranno laboratori di ultima generazione, pensati per favorire una stretta collaborazione con scuole e aziende e per offrire agli studenti l'opportunità di formarsi con strumenti d'avanguardia. Dalla meccanica ed elettronica di base fino a CNC, additive manufacturing, robotica, realtà aumentata e virtuale, PLC e linee di automazione, il nuovo centro permetterà ai ragazzi di acquisire competenze sempre aggiornate e perfettamente in linea con le esigenze del mondo del lavoro.L'ITS Cuccovillo porta avanti un modello formativo consolidato a livello internazionale, proponendo in Italia un'alternativa concreta ai percorsi accademici tradizionali e all'ingresso diretto nel mondo del lavoro. Un'opportunità che consente ai giovani di sviluppare competenze altamente specialistiche e alle imprese di accogliere risorse qualificate, generando un circolo virtuoso di innovazione, occupazione e sviluppo.Tutte le informazioni sui corsi e sulle modalità di accesso sono disponibili sul sito ufficiale www.itsmeccatronicapuglia.it o presso le sedi del Cuccovillo.Le iscrizioni ai corsi 2025-2027 sono aperte ancora per qualche settimana.Tutti gli aggiornamenti e le news sulle iniziative dell'ITS Academy sono reperibili sui profili ITS CUCCOVILLO di tutti i canali social.