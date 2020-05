Commercio e artigianato, contrastare il fenomeno dell'abusivismo

Le associazioni di categoria di Altamura (Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti) hanno chiesto l'intervento della sindaca Rosa Melodia e del prefetto Antonia Bellomo sull'abusivismo e il lavoro nero in alcuni settori, particolarmente parrucchieri, barbieri e estetiste. Nel settore si è costituito pure il comitato spontaneo " Professionisti della bellezza Altamura " che hanno già lanciato un grido d'allarme quando c'è stata la chiusura delle loro attività.Fenomeno esistente pure in altri settori quali venditori ambulanti, intermediatori immobiliari e altro."In questa fase di massima allerta, che beneficerà a breve di una qualche "maglia allargata" delle restrizioni, tutti dovremmo prestare la massima attenzione e prudenza - sostengono le associazioni di categoria - nell'esercizio delle nostre professioni in materia di abusivismo. Orbene, dobbiamo reiteratamente segnalare varie attività abusive in particolare venditori ambulanti di ogni genere, intermediari non abilitati, parrucchieri, barbieri e estetiste abusivi. Girando di casa in casa, questi operatori rischiano di diffondere potenzialmente e più facilmente il virus, oltre che esercitare un lavoro in nero esentasse, diventando un modus operandi, pre e durante emergenza Covid-19 e sicuramente post Covid-19".Per questo viene richiesto un intervento per monitorare "queste anomale situazioni a tutela delle regole civili e sanitarie oltre che a quelle delle nostre categorie e dei nostri imprenditori che rischiano la chiusura delle loro attività".Sull'argomento la sindaca Melodia si è già espressa, garantendo che la questione è stata segnalata alle forze dell'ordine.