Commercianti moda di Altamura: comprate in città

Un'installazione silenziosa, fatta di cartoni posizionati in piazza Duomo e lungo il corso Federico II di Svevia e con buste appese ad alberi e pali della pubblica illuminazione. Con questa iniziativa, circa 60 commercianti del settore moda e abbigliamento di Altamura invitano i cittadini a fare acquisti nella propria città."Forse abbiamo sempre pensato fosse superfluo dirlo, ma in un momento buio come questo - è il loro invito - vogliamo farvi notare che le luci più belle della vostra città provengono dalle vetrine. Cerchiamo tutti insieme di fare il possibile per non farle spegnere. Regalatevi una maglia, una borsa, una scarpa, comprate qualcosa ai vostri figli. Scegliete voi il negozio giusto, ma fatelo guardando intorno a voi. Ciò che cerchi è nella tua città".Sulle buste e sui cartoni ci sono vari messaggi (#Noicisiamo; #spendiincittà; #ModaPerVoi; #noShopOnLine; #sosteniamoci; #affidatevianoi; #illuminiamolacittà; #ciòchecerchiènellatuacittà). Un monito a tutti: acquistare on line impoverisce l'economia del territorio e ciascuno può fare la propria parte per non far spegnere le insegne e le vetrine.La situazione del settore è davvero critica. Sono tante le restrizioni e le difficoltà, dovute al periodo emergenziale. Con questo sussulto di orgoglio, senza protestare contro alcuno, i commercianti di Altamura danno davvero un grande esempio di dignità, di spirito di squadra e di voglia di rilancio.