Cofidi.it: in videoconferenza approvato il bilancio e confermato CdA

#Conleimpresepiùdiprima. Si è svolta in videoconferenza, ed in un clima surreale, a causa dello stato di emergenza sanitaria in cui versa il Paese per la pandemia da Coronavirus, l'Assemblea Generale Ordinaria dei soci di COFIDI.IT soc. coop., convocata in deroga allo Statuto ai sensi DL 18 del 17 marzo 2020 e ss.mm.ii) che ha approvato il Bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019 e tutti i punti all'Ordine del giorno. COFIDI.IT da sempre dalla parte delle imprese è, in questo momento, con le imprese più di prima per aiutarle a risollevarsi da una crisi economica gravissima che sta attraversando l'intero emisfero e la cui evoluzione è di difficile previsione.Il Bilancio di esercizio 2019 Cofidi.it si chiude con un risultato positivo: le garanzie in essere sono €316.648.805 (+3,02 %) di cui ben € 207.305.033 per investimenti. I finanziamenti per le imprese sono pari a € 117.583.586 (comprensivi di finanziamenti bancari € 116.304.786 e finanziamenti Cofidi.it € 1.278.800) per 790 imprese, 4.647 il numero dei finanziamenti garantiti in essere, e le garanzie erogate nell'anno sono € 84.994.132. A chiusura di bilancio al 31 dicembre 2019, l'utile di Esercizio è pari a € 360.999, il totale dei Fondi Propri di vigilanza è pari a € 26.773.992, che produce un'eccedenza patrimoniale di € 17.601.031 ed un indice di solvibilità del 17,51% ben superiore al 6% definito e richiesto dalle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia."Vedremo cosa accadrà - afferma il Direttore Generale COFIDI.IT Teresa Pellegrino - l'emergenza da COVID/19 e le sue pesanti e negative ricadute sull'economia globale ha portato allo stravolgimento delle previsioni finanziarie generali. COFIDI.IT è una società cooperativa di garanzia nata dalle imprese del sistema CNA e per le imprese - sottolinea il Direttore Generale - ed, ora più che mai, sarà al loro fianco per rispondere ad ogni loro richiesta ed esigenza di credito". "Nel 2019 abbiamo centrato tutti gli obiettivi di budget - aggiunge - e ci impegniamo,per il 2020, ad eguagliare gli obiettivi cercando di fare meglio nel rispetto della nostra mission di sostegno al credito ed alla crescita delle piccole e medie imprese del territorio che sono le più colpite dalla grave crisi economico finanziaria, conseguenza della pandemia"."L'emergenza collegata all'epidemia da Coronavirus, sia a livello umano che economico - sostiene il Presidente COFIDI.IT Luca Celi – ha determinato ripetute restrizioni prudenziali che hanno bloccato quasi tutto il sistema produttivo e commerciale producendo fattori di incertezza tali da non poter valutare compiutamente allo stato attuale le conseguenze economiche generali. Sono convinto, però – aggiunge - che COFIDI.IT abbia oggi solide basi per affrontare le intemperie di questo periodo del tutto straordinario e di mantenere il suo ruolo di affiancamento e di supporto alle migliaia di imprese che a noi si rivolgono". "Siamo e saremo – conclude il Presidente - ancora una volta capaci di mantenere con coerenza il ruolo di servizio e di innovare prodotti, competenze e comportamenti come i soci richiedono".Nell'esercizio 2019, come per gli ultimi precedenti esercizi, è confermata la maggior concentrazione di erogazioni con garanzia COFIDI.IT finalizzate per gli investimenti pari a € 70.148.180; segue l'attivo circolante con € 43.068.400; fideiussioni dirette e garantite € 3.129.006 e capitalizzazione aziendale € 1.238.000. Le pratiche di credito diretto COFIDI sono 55, in aumento del 27,91% e le imprese socie sono salite a 13.935.La stessa Assemblea ha anche confermato il Collegio Sindacale uscente composto da Presidente Pasquale Lorusso - Sindaci effettivi - Sebastiano Di Bari, Maria Dina Liotino - Sindaci supplenti Giacomo Burdi e Domenico Tria.(Foto di archivio)