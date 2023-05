Chiusura campagna elettorale: comizio di Giovanni Moramarco e Polis2030

Le riflessioni di Giovanni Moramarco, candidato sindaco di Polis2030, in chiusura di campagna elettorale.Ci siamo! In piazza Repubblica stasera, alle ore 20.00, nostro comizio finale. Invito i cittadini altamurani ad ascoltare ancora una volta la nutrita proposta politica e amministrativa della coalizione Polis 2030 che mi ha sostenuto sin dal primo istante di questo percorso.Confronto, ascolto e dialogo: sono questi gli ingredienti principali di questa esperienza (è stata emozionante) e che saranno anche alla base di un modo di amministrare saggio e consapevole per la nostra comunità.Come sapete, in questa campagna elettorale mi sono immerso totalmente, senza risparmio, al fine di poter far giungere a tutti i cittadini le proposte che abbiamo elaborato in discontinuità con il recente passato politico.Abbiamo parlato tanto di sicurezza, di sviluppo, di crescita e di spazi per i bambini, per gli sportivi, in cui godere appieno del tempo libero e dello sport. Permettetemi di aggiungere che una città che vuole crescere deve essere soprattutto giusta. E questo valore aggiunto si ottiene con la coesione sociale, in cui nessuno deve restare indietro. Vi invito a leggere il nostro "vademecum" per l'azione amministrativa che abbiamo rubricato sotto il titolo "La famiglia e il supporto alle persone fragili" in cui abbiamo messo al centro: la famiglia e i servizi da fornire; l'accessibilità per i diversamente abili come pre-requisito di una società giusta con soddisfacimento pieno dei diritti; le fragilità (fasce debole) e le misure per ridurre disparità e disuguaglianze Usciamo, inoltre, da schemi ormai non più attuali e ragioniamo in termini di società aperta alle diverse culture. Altamura, dai tempi di Federico II, è sempre stata una città accogliente dei popoli, senza egoismi e distinzioni di cultura e provenienza. Per questo abbiamo pensato di realizzare un Festival dell'accoglienza.Molto abbiamo scritto, tanto abbiamo detto. Nelle piazze e nei comitati; negli incontri e nei numerosi momenti che mi hanno permesso di essere insieme a tante persone.Ora è il momento. Vola, Altamura. Vola!