Chiude il cinema Grande, l'annuncio della famiglia

La notizia era nell'aria da giorni, ora c'è l'annuncio ufficiale. Il cinema Grande chiude. Lo comunica direttamente la famiglia Grande, confermando le voci che circolavano da giorni sulla fine dell'attività.Nel suo messaggio di addio (o arrivederci?) la famiglia Grande non recrimina per il lavoro senza sosta, che non conosce pause nemmeno nelle festività - anzi sono dei giorni di maggiore impegno - ma contro la crisi del cinema a cui si è aggiunta la mazzata dell'emergenza Covid."La vita di chi lavora al cinema è senza sosta - dice la famiglia Grande - niente sabato né domenica, niente Natale né Pasqua, pochissimo tempo libero. Ma non è un problema quando ami il tuo lavoro.Ma niente tristezza. Se c'è una cosa che ci ha insegnato il grande schermo, è che spesso il finale, rimane aperto. Grazie a chi ha riempito le nostre sale e i nostri cuori in tutti questi anni. A presto".