Carnevale altamurano, finora poche domande

Poche domande finora per il Carnevale. Così il Comune riapre l'avviso pubblico per le adesioni. Si potrà partecipare solo con la sfilata delle maschere, almeno 25, senza il carro allegorico.Saranno due le sfilate di carri e gruppi mascherati del Carnevale 2020. Una festa cittadina, non turistica, per fare divertire soprattutto i più giovani e per coinvolgere le tante associazioni. La prima è in programma domenica 23 febbraio (raduno partecipanti alle ore 15.00) e la seconda il martedì grasso (raduno alle ore 17.30). Come l'anno scorso il punto di partenza è piazza Aldo Moro e il percorso si snoda in viale Martiri, piazza Zanardelli, via dei Mille e via Vittorio Veneto, con arrivo e conclusione in piazza Santa Teresa.Il Carnevale altamurano - "piccolo" in confronto a quelli blasonati ma pur sempre in grado di offrire animazione e sorrisi - segue una formula collaudata. Il Comune sostiene la partecipazione erogando contributi economici ai soggetti partecipanti ai quali, comunque, spettano tutte le spese.Alle sfilate possono partecipare le associazioni, le parrocchie, le scuole ed altri "soggetti con personalità giuridica senza fini di lucro". Le somme vengono erogate in base al numero di partecipanti, alla qualità carnascialesca e alla presenza in una o entrambe le sfilate e variano da un minimo di 300 euro ad un massimo di 1200 euro. Possono partecipare pure operatori commerciali e artigiani a cui, invece, non sono previste erogazioni perché nel loro caso il ritorno si misura in pubblicità e promozione dell'immagine.Per gli interessati, è possibile presentare domanda di adesione al Carnevale entro il 2 febbraio. Si potrà partecipare pure senza la presenza di un carro purché siano almeno 25 le persone presenti nel gruppo mascherato.