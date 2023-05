Can Yaman in Puglia: annullato evento alla Loggia sulle Mura

L'appuntamento con l'attore turco Can Yaman previsto per giovedì 11 maggio presso il ristorante la Loggia sulle Mura di Altamurta purtroppo è stato annullato. La star internazionale aveva fissato alcune tappe del suo tour benefico in Puglia per raccogliere fondi in favore dell'Istituto di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Umberto I di Roma e per le vittime del terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria.Un giro di eventi che tra le sue date aveva anche quella in programma presso La Loggia sulle Mura di Altamura che purtroppo però è saltato a causa di problemi fisici del noto attore.