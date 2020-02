Emergenza sanitaria nazionale, eventi rinviati o ri-programmati

L'emergenza sanitaria nazionale per il coronavirus si ripercuote sulla vita sociale ed economica di ogni città, compresa Altamura. Le limitazioni alla mobilità delle persone e ragioni di buon senso stanno portando al rinvio di appuntamenti oppure a modificarne le modalità.Il "Business Day" in programma oggi al Teatro Mercadante è stato rinviato, considerando che era prevista pure la presenza di persone provenienti da altre regioni. L'organizzazione, a cura di Marina Angelastro, ha calendarizzato l'evento per il 26 aprile. "Allo scopo di vivere il nostro imperdibile appuntamento di formazione e crescita personale e professionale con lo stesso stato d'animo di sempre - spiega - si adotta la scelta, seppur difficile di rimandare l'evento e gioirne alla prossima data insieme al nostro pubblico fidelizzato".Rivista, inoltre, l'organizzazione della giornata della legalità del 5 marzo in ricordo di Domenico Martimucci. E' annullato il corteo degli studenti, in base alle disposizioni del Governo sulle attività extra-scolastiche. Infatti l'associazione "Noi siamo Domi onlus" comunica che, per effetto degli eventi legati al Coronavirus, il programma subisce variazioni. Annullato il corteo previsto in partenza da Largo Nitti e arrivo in piazza Duomo, quindi l'evento si svolgerà così: alle ore 19.30 verrà scoperta la la targa commemorativa presso Largo Nitti mentre durante tutta la giornata in piazza Duomo sarà allestita l'installazione artistica "Il filo della memoria", a cura degli studenti delle scuole superiori di Altamura.Da riprogrammare pure l'evento "Paleocity" sull'Uomo di Altamura, che avrebbe dovuto tenersi l'altro ieri.