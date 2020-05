Eventi e matrimoni, quando riparte il settore?

La Regione Puglia istituisce un comitato tecnico scientifico per definire regole e comportamenti per la ripresa in Puglia delle attività di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie e esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie, nelle aree di servizio e rifornimento carburante) e per le attività operanti nel settore dei matrimoni e dell'intrattenimento.Il settore è fermo dalla seconda settimana di marzo. E per il settore dei matrimoni lo stop si prospetta ancora molto lungo considerando i numerosi rinvii di celebrazioni ed eventi. L'obiettivo fondamentale del comitato tecnico scientifico sarà quello di garantire la ripartenza con le più efficaci misure di prevenzione dell'infezione COVID-19 sul territorio regionale.Il comitato effettuerà un lavoro di confronto e di consultazione con tutte le associazioni di categoria da cui emergeranno "linee guida regionali" e "precise prescrizioni di misure igienico-sanitarie sia per gli esercenti che per i clienti, con l'impegno a rispettare i principi di orientamento e di rispetto del cliente, di innovazione e miglioramento continuo dei processi di trasformazione e somministrazione, di trasparenza e correttezza, di flessibilità, di rispetto dell'individuo, rispetto dell'ambiente e della legalità".Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano è il presidente del comitato tecnico-scientifico mentre vicepresidente è Pierluigi Lopalco, coordinatore dell'emergenza epidemiologia, e segretario invece Serena Brandi. Ne fanno parte, a titolo gratuito, esponenti del mondo degli eventi, della ristorazione, delle sale ricevimenti, della cucina.Il tempo preme. E le attività sono già in grado di fornire adeguate indicazioni per ripartire in sicurezza. Bisogna farne tesoro nel più breve tempo possibile per iniziare a lanciare segnali di incoraggiamento per le numerose attività di questo settore, importante per l'economia pugliese. La Puglia, infatti, è simbolo di cibo, mare, paesaggi incantevoli.