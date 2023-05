Can Yaman ospite alle Terrazze Monachile a Polignano

E' arrivato il giorno di Can Yaman. L'attore turco è atteso questa sera presso le Terrazze Monachile a Polignano, di proprietà dei gravinesi Roberto D'Introno e Nicola Palermo.Una iniziativa di grande prestigio che non manca di suscitare emozione in Roberto D'Introno, che non nasconde il proprio entusiasmo per l'evento. "Siamo orgogliosi di poter ospitare il divo del momento e ancora più orgogliosi di poterlo fare facendo del bene, contribuendo con un gesto di solidarietà"- ha infatti sottolineato uno dei due proprietari del Locale.Un tour benefico che la nota star internazionale sta facendo in giro per il mondo e che farà tappa presso una delle location più belle al mondo: l'affaccio delle Terrazze Monachile sul mare di Polignano.Yaman non deluderà l'attesa delle centinaia di fan che si accalcheranno sul caratteristico scorcio per rubare una foto o un selfie all'attore turco, in tour per alcuni eventi a scopo benefico. I proventi della serata, infatti, saranno destinati in favore dell'Istituto di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Umberto I di Roma e per le vittime del terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria.Insomma "una serata tra amici, sicuri di poter garantire a tutti i fan che parteciperanno all'evento, di godersi la presenza di Cam Yaman" - ha chiosato D'Introno, che è anche proprietario del ristorante La loggia sulle Mura di Altamura.