Streetstock sbarca a Gravina

Una iniziativa a tutto tondo che coinvolge le famiglie, dagli adulti ai bambini. Lo streetstock non è solo shopping e occasioni per fare affari, portando a casa capi d'abbigliamento, calzature, accessori di moda e anche pezzi di arredamento di marchi prestigiosi, ma un vero e proprio evento tra moda e spettacolo, tra attrazioni e divertimento per grandi e piccini.La manifestazione organizzata da Streetstock Italia sbarca adesso a Gravina, dopo aver fatto il pieno di partecipazione e consensi in altre città come Trani, Barletta, Perugia e Bari.Un ricco programma che animerà l'area fiera San Giorgio di Gravina, da venerdì 16 a domenica 18 dicembre, allestito con stand di moda e con intrattenimenti: dall'animazione per i più piccini come per esempio la presenza di mascotte, il truccabimbi e il ballon Art e gli spettacoli teatrale per bambini; alle simpatiche gag dei clown, allo show con il comico Emanuele de Niccolò, alla musica dei dj set Micky e Fabio Rizzi.Insomma, una manifestazione coinvolgente, che oltre all'intrattenimento rappresenta anche una imperdibile occasione per fare acquisti natalizi, possibili nella sola giornata di domenica con grandi brand scontati fino all'80%. Quindi un fine settimana all'insegna del divertimento e dello shopping, con lo Streetstock che aprirà i battenti a partire delle ore 16 di venerdì 16 dicembre, per proseguire sabato 17 e domenica 18, con orario continuato di apertura dalle 10 alle 22.