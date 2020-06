Campi estivi, il Comune mette a disposizione gli spazi

Il Comune di Altamura in prima linea per i campi estivi. Dopo l'emergenza sanitaria, con l'obiettivo di ripristinare l'ordinario benessere dei bambini e degli adolescenti, legato a diritti fondamentali come quelli all'incontro sociale fra pari, al gioco ed all'educazione, nonché delle famiglie e dei genitori per la ripresa delle quotidiane attività lavorative e sociali, l'ente intende coordinare progetti di promozione sportiva e di attività ludico-sportive-ricreative destinate ai minori, realizzate da associazioni/società sportive, oratori, parrocchie, cooperative sociali e associazioni varie (culturali, sociali, volontariato, ecc.).Il Comune mette a disposizione gratuitamente gli spazi pubblici (aree esterne e cortili di scuole; palazzetti dello sport; info point in via Treviso).E' stato pubblicato un avviso pubblico per raccogliere le proposte progettuali. Le domande si presentano entro le ore 12.00 del 17 giugno (ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Comune).I campi estivi avranno durata fino al 31 luglio, per lo svolgimento delle attività nelle ore antimeridiane che si tengono presso i palazzetti dello sport, e fino al 14 agosto 2020 presso le istituzioni scolastiche e Infopoint. A seguito delle istanze pervenute e di relativa istruttoria, il Comune provvederà a stilare una graduatoria dei soggetti che utilizzeranno gli spazi messi a disposizione dalle scuole e le strutture sportive comunali, queste ultime riservate alle associazioni sportive. Il Comune - Servizio Sport rilascerà apposita autorizzazione per l'utilizzo dei palazzetti dello sport. Gli istituti scolastici, alla luce della graduatoria predisposta dal Comune, concederanno gli spazi scolastici con apposita convenzione.