Camera dei deputati: rieletto Rossano Sasso

La città di Altamura continuerà ad avere un suo rappresentante in Parlamento. Alla Camera dei Deputati è stato rieletto Rossano Sasso (barese di nascita e altamurano di adozione), sottosegretario all'istruzione della Lega. E' stato eletto nel collegio uninominale "Altamura" comprendente 15 Comuni della provincia di Bari (Altamura e Gravina i più popolosi) e altri 9 della provincia di Taranto.Le sue prime parole dopo la rielezione sono di ringraziamento e sono nuovamente dedicate al mondo della scuola: "Con oltre 93.000 voti i cittadini del collegio uninominale di Altamura mi hanno rieletto deputato della Repubblica. Con umiltà e impegno cercherò di rappresentarli al meglio e con la stessa gratitudine rinnovo il mio impegno in favore della comunità scolastica. Dalla scuola è partito un segnale inequivocabile di rottura nei confronti del pd e del m5s, in favore del centrodestra e della Lega. Ora sta a noi tutelare al massimo la fiducia che personale docente, educativo ed ata, studenti e famiglie hanno riposto nel nostro progetto politico. Il mondo della scuola merita rispetto e attenzione. Grazie a tutti e adesso al lavoro!"FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 6.886 - 22,83%FORZA ITALIA 4.425 - 14,67%LEGA PER SALVINI PREMIER 1.739 - 5,77%NOI MODERATI 91 - 0,30%OTTAVIANI BEATRICE 9.463 - 30,26%MOVIMENTO 5 STELLE 9.030 -29,94%NISI DOMENICO 5.464 - 17,47%PARTITO DEMOCRATICO 3.762 -12,47%ALLEANZA VERDI E SINISTRA 756 -2,51%+EUROPA 526 - 1,74%IMPEGNO CIVICO 216 - 0,72%LISI ROSALIA MARIA 1.665 -5,32%AZIONE - ITALIA VIVA 1.596- 5,29%LANZILLOTTI SABRINA MAFALDA 537 - 1,72%ITALEXIT PER L'ITALIA 521 - 1,73%STELLACCIO VINCENZO 399 - 1,28%ITALIA SOVRANA E POPOLARE 386 - 1,28%ANZOLIN PRENESTE DETTO TITO 246 - 0,79%UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 229 - 0,76%Elettori: 54.789 | Votanti: 32.664 (59,62%) | Schede nulle: 885 Schede bianche: 508 Schede contestate: 0FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 7.062 23,43%FORZA ITALIA 4.301 14,27%LEGA PER SALVINI PREMIER 1.734 5,75%NOI MODERATI 88 0,29%CORATELLA MICHELE 9.413 30,15%MOVIMENTO 5 STELLE 8.989 29,82%LOMELO DOMENICO 5.248 16,81%PARTITO DEMOCRATICO 3.588 11,90%ALLEANZA VERDI E SINISTRA 737 2,44%+EUROPA 492 1,63%IMPEGNO CIVICO 239 0,79%D'ADDATO STEFANIA 5,50%AZIONE - ITALIA VIVA 1.645 5,46%SIMONE PASQUALE 513 1,64%ITALEXIT PER L'ITALIA 497 1,65%DI GENNARO NICOLA 325 1,04%ITALIA SOVRANA E POPOLARE 320 1,06%BARTOLOMEI FRANCO 227 0,73%UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 204 0,68%MASSAFRA ALESSANDRO 87 0,28%PARTITO COMUNISTA ITALIANO 81 0,27%TRITTO TERESA 80 0,26ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS 77 0,26VINCITORIO GIANCARLO 74 0,24%VITA 69 0,23%GRAZIANO DEBORA 23 0,07%SUD CHIAMA NORD 22 0,07%Elettori: 54.789 | Votanti: 32.663 (59,62%) | Schede nulle: 928 Schede bianche: 499 Schede contestate: 11​