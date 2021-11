Bilancio positivo per la settimana della cultura d'impresa

5 foto Settimana della cultura di impresa di Oropan

Con l'appuntamento "Gli anziani si raccontano" si è concluso il fitto calendario di eventi organizzati da Oropan S.p.A. e dal Museo del Pane di Vito Forte, in occasione della XX Settimana della Cultura d'Impresa promosso da Confindustria.La conferenza "Pane tra Antrolopogia e Storia" ha visto l'intervento del Prof. Ferdinando Mirizzi, professore ordinario del Dipartimento delle Culture europee e del Mediterraneo dell'Università della Basilicata. L'evento, che ha ricevuto anche il patrocinio di Anci Puglia, è stato un momento di confronto sul pane, tra cibo e simbolismo, e del ruolo che questo prodotto, simbolo di un territorio, ha rappresentato nella storia a tutti i livelli della vita sociale, essendo uno degli alimenti più ricchi di significati, di valori simbolici, di valenze culturali. Dall'incontro si è potuto verificare come il pane abbia avuto cambiamenti all'interno della società umana e come si sia differenziato anche in base ai luoghi geografici e alle diverse abitudini alimentari di ciascun popolo.E proprio su questo ulteriore aspetto, interessante è stato l'intervento del dott. Roberto Rasulo, Tecnologo alimentare e Coordinamento del team di Ricerca e Sviluppo, di Oropan S.p.A, che ha chiarito, come sia centrale il tema della sana ed equilibrata alimentazione nelle scelte strategiche aziendali e della cultura d'impresa dell'azienda altamurana, leader nel settore della panificazione. Sono stati affrontati gli aspetti salutistico nutrizionali legati al pane e sono stati illustrati alla platea dei molti intervenuti, in presenza, presso la Sala Riunioni della Oropan, i numerosi benefici che il pane può apportare all'interno di un regime alimentare sano ed equilibrato; illustrate quali le proprietà nutritive e come gli importanti investimenti in ricerca ed innovazione in Oropan abbiano consentito l'evoluzione di questo prodotto tradizionale proiettandolo nel mercato globale.Il Museo del Pane di Vito Forte ha ospitato anche un laboratorio di "Impastare con il lievito madre", dove un esperto mastro panettiere, Andrea Fraccalvieri, ha potuto dare dimostrazioni e poter far cimentare i numerosi visitatori, sia adulti che bambini, giunti ad Altamura da molte parti di Italia, sull'antica arte di fare il Pane di Altamura.La Settimana della Cultura d'impresa organizzata da Oropan si è conclusa con un viaggio nella storia del Pane di Altamura, raccontata direttamente da un gruppo di anziane signore intervenute che, aprendo il libro dei ricordi, hanno permesso di far fare un viaggio, di oltre 60 anni nel passato, anche ai numerosi spettatori collegati in streaming. Un filo sottile che ha ricongiunto, idealmente, la storia con i sogni, le sensazioni raccontati nelle settimane precedenti dai bambini insieme a Vito Forte, Presidente della Oropan. Perché gli occhi che sanno guardare al futuro, devono avere, ben saldi, i piedi, come radici, nel passato- ha affermato Domenico D'Antonio, Marketing Manager di Oropan S.p.A. a conclusione del cartellone di eventi.