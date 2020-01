Bando oss: a fine mese i risultati finali

La certezza riguarda la data di pubblicazione della graduatoria definitiva fissata per il prossimo 30 gennaio. Il maxi concorso regionale per l'assunzione di 2400 operatori socio sanitari è giunto alle battute finali ovvero alle lettere di assunzione. In realtà gli operatori che saranno assunti già dal prossimo mese di febbraio sono in numero inferiore rispetto a quelli preventivati In totale 2100 le neo assunzioni.I dati ufficiali sono stati resi noti dal direttore generale della Asl di Foggia, Antonio D'Attoli, nel corso della conferenza stampa a cui ha preso parte anche il governatore Michele Emiliano. In totale poco più di 24.000 i candidati iscritti al concorso di cui gli ammessi alla prova orale sono stati 17.155. I candidati risultati idonei alla prova orale sono stati 14.493 di cui 9.900 pugliesi e poco più di 4000 provenienti da altre regioni. La graduatoria resterà in vigore per tre anni, eventualmente prorogabile per altri due.Dal 30 gennaio, inoltre, sarà attiva una piattaforma on line dove i più meritevoli, ovvero quelli meglio posizionati in graduatoria potranno scegliere la sede dove lavorare. Gli altri dovranno accontentarsi dei posti disponibili. Nel corso della conferenza stampa stati anche resi noti i numeri dei nuovi assunti da destinare ai singoli ospedali. Per quanto riguarda la Asl di Bari saranno 600 gli oss immediatamente assunti.