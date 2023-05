Ballottaggio: c'è tempo fino a domenica per apparentamenti

Domenica 28 e lunedì 29 maggio si svolgerà il ballottaggio per l'elezione del nuovo sindaco di Altamura. C'è tempo fino alle ore 13.00 di domenica 21 maggio per le coalizioni di Giovanni Moramarco e di Antonio Petronella per presentare eventuali dichiarazioni di collegamento ("apparentamenti") con altre liste che hanno partecipato alle elezioni amministrative.Al momento non ci sono né commenti né dichiarazioni in merito a possibili apparentamenti. I due candidati sindaco e le rispettive coalizioni potrebbero anche decidere di proseguire il cammino come hanno fatto nel primo turno, senza ulteriori alleanze. Si vedrà in questi giorni che mancano sino alla scadenza.Ricordiamo le percentuali del primo turno:LOPORCARO MICHELE 2.909 voti, pari al 7,66%, di cui 274 solo candidatoVULPIO CARLO 991 voti, pari al 2,61%, ci cui 80 solo candidatoLABORANTE DONATO 259 voti, pari al 0,68%, di cui 27 solo candidatoEntrambi i due candidati sindaco che vanno al ballottaggio in termini assoluti hanno ottenuto più voti (alcune centinaia in più) rispetto alle rispettive coalizioni.Per quanto riguarda la composizione del prossimo consiglio comunale, Loporcaro è eletto consigliere. Vulpio e Laborante, invece, no perché non ci sono i numeri sufficienti per essere eletti consiglieri.