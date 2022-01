Bacino dei rifuti, sindaco Poggiorsini nuovo presidente

Il sindaco di Poggiorsini, Ignazio Dimauro, è il nuovo presidente dell'Unicam (Unione dei Comuni dell'Alta Murgia) e dell'Aro Bari 4. La sua nomina consegue alla decadenza del sindaco Alesio Valente. Il vice presidente sarà il sindaco di Santeramo, Fabrizio Baldassarre.Dell'Unicam fanno parte 5 Comuni (Gravina, Grumo Appula, Poggiorsini, Toritto, Santeramo) e altri due (Altamura e Cassano) sono uniti all'Unicam in convenzione. I sette Comuni costituiscono il territorio dell'ambito territoriale ottimale Bari 4 per la gestione del ciclo dei rifiuti.L'Unicam, costituita nel 2013, si occupa della gestione dei servizi di igiene urbana e la raccolta dei rifiuti in forma unitaria nel territorio dell'Aro Bari 4. Attraverso la progettualità, la pianificazione e il coordinamento dell'Unione dei Comuni, nel 2018, tramite la nuova gestione dei servizi di igiene urbana, in tutto il territorio dell'Aro è stata attivata la raccolta "porta a porta" che ha portato al raggiungimento di livelli di differenziata superiori al 65 per cento (in alcuni casi, come Toritto, con picco dell'80 per cento).