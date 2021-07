Azzurri in semifinale, bandiere a festa e fumogeni

4 foto Europei di calcio: festa a porta Bari

Caroselli di auto, clacson, trombe, un grande tricolore e tante bandiere. Fumogeni e qualche rumoroso petardo. Anche Altamura festeggia la vittoria degli azzurri. Con la vittoria contro il Belgio (2-1), l'Italia di Mancini passa il turno e arriva in semifinale dove martedì incontrerà la Spagna a Wembley (Londra).Il punto di ritrovo è sempre lo stesso: piazza Unità d'Italia. Qui si festeggiano gli scudetti e le vittorie della Nazionale. Lunghe code di auto, trombe a tutto spiano e clacson assordanti per fare festa.Tanta gente presente per una festa che è andata avanti a lungo. Grande esultanza dopo una partita sofferta. Per una sera sono stati messi da parte tutti i pensieri della quotidianità per riversarsi a "Porta Bari". La prudenza non è mai troppa di questi tempi e numerosi partecipanti si sono tenuti a distanza dal "cuore" dei festeggiamenti, restando su marciapiedi e isole spartitraffico. Traffico in tilt per circa un'ora, con auto a passo d'uomo o ferme per osservare.