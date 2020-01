Autobus cittadini, aumentano i servizi

Aumenta il chilometraggio del trasporto pubblico locale ad Altamura. Lo prevede la delibera di giunta con la quale la Regione Puglia ha definito i nuovi livelli minimi di servizio per il Tpl, in vista dei futuri affidamenti per la gestione. I "servizi minimi" consistono nella soglia coperta dai finanziamenti della Regione Puglia (per i costi standard) per le percorrenze del servizio svolto in ambito comunale."Si tratta di una riorganizzazione complessiva del Tpl - rende noto il consigliere regionale Enzo Colonna - che giunge all'esito di un lungo e complesso percorso, avviato sin dall'aprile del 2016 con l'approvazione da parte della Giunta regionale del Piano Regionale dei Trasporti e sviluppatosi, poi, attraverso molteplici passaggi e interlocuzioni con il sistema degli enti locali (Comuni, Province, Città metropolitana), i sindacati, l'Università, con l'obiettivo di migliorare, rilanciare e potenziare il servizio dei trasporti pubblici sul territorio regionale".Ad Altamura rispetto agli attuali 156.785 km annui, la Regione con il nuovo piano riconosce 211.579 km annui, con un incremento di 54.794 km, facendo passare la città murgiana dal 24° al 15° posto tra tutti i Comuni della Puglia in termini di chilometri riconosciuti e dal 6° al 3° posto tra i Comuni dell'Ambito territoriale ottimale rappresentato dall'area metropolitana barese. I numeri stanno a significare la possibilità di un maggior numero di corse dei bus cittadini.(Foto di Archivio)