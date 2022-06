Autismo, al via la costituzione della rete per l'inclusione

Oggi, alle ore 10.30, presso la sala consiliare, l'Amministrazione comunale organizza la presentazione del progetto di rete per l'inclusione "Altamura città amica dell'autismo", in collaborazione con la Asl di Bari e con l'associazione "Autism Friendly Altamura".Su proposta dell'associazione "Autism Friendly Altamura" è stato attivato un percorso per la creazione di una rete di enti pubblici, soggetti privati, associazioni, cittadini, ecc., con l'obiettivo di creare un tessuto sociale realmente inclusivo per le persone con disturbo dello spettro autistico, al fine di fare crescere la consapevolezza collettiva e le azioni positive. L'ente locale ha aderito con una mozione di consiglio comunale e con due delibere di giunta.In vista degli obiettivi da raggiungere, l'Amministrazione comunale ha siglato a febbraio un protocollo d'intesa con l'Azienda sanitaria locale di Bari in cui sono fissati i rispettivi impegni.Durante l'incontro del 14 giugno verrà presentato l'avviso pubblico del Comune per la raccolta di manifestazioni di interesse ad aderire alla rete cittadina da costituire.Interventi:Adriano Antonacci, assessore comunale all'inclusione sociale;Savino Ciciolla, presidente associazione "Autism Friendly Altamura";Berardino Galeota, dirigente IV settore – Politiche sociali del Comune;Vito Lozito, direttore della Neuropsichiatria infantile della Asl Bari;Antonio Sanguedolce, direttore generale della Asl Bari.Conclusioni:Rosa Melodia, sindaca della città di Altamura.