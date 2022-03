Aumento dei costi di produzione, interventi contro il caro-energia

In arrivo un pacchetto di misure strategiche per contrastare gli effetti causati dall'aumento del costo dell'energia e sostenere il sistema imprenditoriale pugliese. Lo rende noto la Regione Puglia.La Regione aumenta una "strategia mirata" in cui alcuni strumenti avranno immediata e tempestiva attuazione, altri saranno disponibili a breve anche in coordinamento con i bandi governativi. Con il supporto tecnico delle diverse strutture regionali competenti e di Puglia sviluppo si è deciso di attuare adeguate revisioni e integrazioni di strumenti già esistenti finalizzati a favorire la crescita delle imprese.I dettagli li anticipa l'assessore allo sviluppo economico Alessandro Delli Noci. "È una strategia, la nostra, che ci consente di intervenire sull'aspetto strutturale e gestionale del tessuto imprenditoriale - spiega - attraverso aiuti che riducano le spese di gestione, superando così l'impossibilità di erogare in deroga aiuti diretti per la spesa corrente delle imprese, attraverso i fondi europei e risorse da bilancio autonomo". A tal proposito è stata approvata "una delibera tanto attesa contenente le linee di indirizzo per attuare misure urgenti per il contrasto al caro energia. Si tratta di una serie di interventi volti a finanziare o agevolare, anche intercettando i fondi previsti dal PNRR, la riconversione degli impianti energetici delle aziende e di favorire l'autoproduzione di energia elettrica. Non solo sostenibilità economica, dunque, ma anche ambientale. Gli strumenti diventano più accessibili e in grado di contrastare l'insorgere di potenziali situazioni di emergenza"."La Regione Puglia, quindi - prosegue Delli Noci –, anche in attuazione delle misure urgenti previste dal Governo nazionale per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale e per l'incremento dell'utilizzo di energie rinnovabili, ha ritenuto necessario emanare, a stretto giro, una serie di avvisi a valere sul Por Puglia 2014-2020 ma traguardando la nuova Carta degli aiuti 21/27. Siamo in un momento storico in cui gli effetti della pandemia, prima, e il grave conflitto bellico russo-ucraino odierno stanno mettendo a dura prova la tenuta di famiglie e imprese. Lavoriamo per sostenere le imprese nella difficile congiuntura, salvaguardare i posti di lavoro ma al tempo stesso consentire trasformazioni strategiche e durature all'insegna dell'innovazione e della sostenibilità".