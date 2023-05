Antonio Petronella: più spazi per lo sport e il tempo libero, Altamura ne ha necessità

. E' uno dei programmi del candidato sindaco Antonio Petronella e della coalizione "Petronella Sindaco" presentati nel corso della campagna elettorale delle Amministrative del 14 e del 15 maggio.L'idea consiste nella realizzazione di un parco urbano con area fitness e jogging, con campi da calcio e calcetto, campi da basket, da padel, da tennis, pista da skateboard e pista di pattinaggio. Un'area per grandi e piccoli, dove i bambini possano giocare, socializzare e divertirsi, dove portare gli amici a quattro zampe. Ma non solo: anche un'area in cui vedere spettacoli itineranti, attrezzata e multifunzione. Qui può essere collocata una zona mercatale spaziosa, ordinata, adeguata e fornita di servizi igienici. Un'area sicura, con un presidio d'infermeria e un presidio di polizia locale, dotata di videosorveglianza. Un'area accessibile e raggiungibile, servita da parcheggi e terminal bus."Non mi stancherò mai di dirlo - afferma il candidato sindaco Antonio Petronella -.. Abbiamo incontrato tutte le categorie e avremo modo di riunirci ai tavoli tematici perché siamo certi che i problemi si possono risolvere, insieme, e che si possa sviluppare il territorio portandolo in alto. Abbiamo bisogno di collaborare, di ascoltare i problemi quotidiani da parte di chi ne risente; quindi dal dialogo far scaturire le soluzioni più idonee.Proprio dal confronto con i cittadini e grazie alla coalizione che mi sostiene, in modo molto coeso, abbiamo dato valore - ha aggiunto Petronella - alla diffusa domanda di spazi per il passeggio, per lo sport e per il tempo libero perché nella nostra città purtroppo scarseggiano o sono molto ridotte. I cittadini e le associazioni lamentano carenza di strutture per il gioco, per le discipline sportive - da quelle più praticate a quelle nuove - e per vivere le giornate maggiormente all'aria aperta. Questa è un'esigenza sempre più avvertita nella nostra società e sentiamo forte l'urgenza di orientare le nostre azioni al raggiungimento di stili di vita più sani".