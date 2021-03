Altri ciak ad Altamura per la serie internazionale western

Altri ciak ad Altamura per la produzione internazionale per la tv "Quella sporca sacca nera" ("That dirty black bag"), firmata da Palomar e Bron Studios, in collaborazione con Apulia Film Commission. Una serie in otto puntate con molte ambientazioni nel territorio murgiano.Finora sono state girate scene nelle masserie Melodia e Capurso al Garagnone, in territorio di Poggiorsini ; ad Altamura sono state scelte la masseria Jesce e la zona di Pisciulo; a Santeramo allo stabilimento vinicolo De Laurentis.Negli scorsi giorni la produzione ha fatto tappa alla dimora Cagnazzi, alle porte di Altamura: qui, nelle grotte di San Tommaso è stata allestita una miniera."That dirty black bag" è una sceneggiatura di Mauro Aragoni, sardo, da cui è stato girato un film a basso costo e, in origine, è stata creata una serie per il web (nell'immagine). Lo script originale (con titolo italiano), ispirato alla celeberrima trilogia del dollaro di Sergio Leone, è incentrato su un cacciatore di taglie, con una misteriosa sacca nera, alla ricerca di due banditi nel Messico di due secoli fa.Il soggetto è stato ampliato, molto probabilmente modificato, e diventerà una serie in otto puntate, con un tandem di registi: l'irlandese Brian O'Malley, noto per "Let Us Pray" e "The Lodgers", e lo stesso Aragoni, al suo esordio. Il film è girato in inglese. E' già stato etichettato come uno "spaghetti western" - il celeberrimo filone di Sergio Leone, Bruno Corbucci e altri - con uno stile più incalzante.L'interprete principale è l'attore australiano Travis Fimmel, conosciuto per il suo ruolo nella serie "Vikings", interpretato dal 2013 al 2017. Ci sono numerose comparse e maestranze pugliesi.