La Murgia è western, altri ciak di una produzione internazionale

Dalla balconata rocciosa del costone alle campagne dell'antica via Appia, la Murgia è terra di frontiera e diventa western. Dopo quelle di dicembre, sono in corso in varie località murgiane altre riprese della produzione internazionale per la tv "Quella sporca sacca nera" ("That dirty black bag"), firmata da Palomar e Bron Studios, in collaborazione con Apulia Film Commission.Per le ambientazioni sono stati scelti alcuni caratteristici luoghi murgiani, tra masserie e vecchi stabilimenti vinicoli. Altre scene sono previste a Bari."That dirty black bag" è una sceneggiatura di Mauro Aragoni, sardo, da cui è stato girato un film a basso costo e, in origine, è stata creata una serie per il web (nell'immagine). Lo script originale (con titolo italiano), ispirato alla celeberrima trilogia del dollaro di Sergio Leone, è incentrato su un cacciatore di taglie, con una misteriosa sacca nera, alla ricerca di due banditi nel Messico di due secoli fa.Il soggetto è stato ampliato, molto probabilmente modificato, e diventerà una serie in otto puntate, con un tandem di registi: l'irlandese Brian O'Malley, noto per "Let Us Pray" e "The Lodgers", e lo stesso Aragoni, al suo esordio. Il film è girato in inglese. E' già stato etichettato come uno "spaghetti western" - il celeberrimo filone di Sergio Leone, Bruno Corbucci e altri - con uno stile più incalzante.Tornando alla Murgia, sono diversi i set finora utilizzati. A Poggiorsini, al Garagnone, le masserie Capurso e Melodia, dove sono state girate delle scene a cavallo. Allestita pure una casetta in stile western, sempre al Garagnone.Ad Altamura sono state scelte la masseria Jesce e la zona di Pisciulo dove già si sono svolte le lavorazioni. La prossima tappa murgiana è lo stabilimento vinicolo De Laurentis a Santeramo.L'interprete principale è l'attore australiano Travis Fimmel, conosciuto per il suo ruolo nella serie "Vikings", interpretato dal 2013 al 2017. Ci sono numerose comparse e maestranze pugliesi.