Altamura si conferma Comune riciclone

Legambiente Puglia ha presentato questo pomeriggio a Bari l'edizione 2021 di "Comuni Ricicloni", l'annuale rapporto che mostra la situazione regionale sulla gestione sostenibile dei rifiuti e premia i migliori risultati dei Comuni. Anche quest'anno la città di Altamura è Comune riciclone per aver raggiunto e superato il 65 per cento della raccolta differenziata. I dati si riferiscono allo scorso anno.Altamura nel 2020 ha raggiunto una percentuale di differenziata del 70,1 per cento, superiore di un punto percentuale rispetto al 2019 quando era stata stata del 69,1 per cento. Sempre nel 2020 la produzione di rifiuti è stata di 108 kg all'anno per ciascun abitante.La quota di produzione dei rifiuti è ancora alta rispetto alla nuova sfida lanciata da Legambiente, vale a dire il passo successivo dei Comuni ricicloni, cioè diventare Comuni rifiuti free. Questa seconda "etichetta" viene assegnata ai Comuni che, oltre ad aver superato il 65% di raccolta differenziata, hanno anche contenuto la produzione pro capite di secco residuo al di sotto dei 75 Kg/anno/abitante.In tutta la Puglia i Comuni ricicloni sono 133 ma solo otto sono rifiuti free e sono Bitritto, Volturino, Avetrana, Fragagnano, Poggiorsini, Montemesola, Santeramo in Colle, Neviano.