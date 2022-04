Allo stadio uno striscione per Michele Rifino

"Verità per Michele Rifino". Ieri allo stadio D'Angelo, per la gara di serie D tra la Team Altamura e il Sorrento, la tifoseria ha esposto uno striscione con cui si associa alla richiesta della famiglia di fare piena luce sull'incidente stradale in cui nel 2018 ha perso la vita Michele Rifino, 21enne. Altamuralife sta seguendo la vicenda con aggiornamenti costanti: negli scorsi giorni il Tribunale di Potenza ha deciso una proroga delle indagini La famiglia Rifino ha molto apprezzato la sensibilità espressa ieri allo stadio e ha espresso tanta emozione per questo ulteriore segno di vicinanza della comunità altamurana.