Allerta meteo, persistono i venti di burrasca

Persiste il maltempo in Puglia con forte ventilazione settentrionale, caratterizzata da raffiche di burrasca forte, con mareggiate lungo le coste. Nella giornata di domani (mercoledì 6 febbraio) è atteso comunque un progressivo miglioramento con graduale attenuazione della ventilazione e cessazione delle precipitazioni.La Protezione civile ha diramato un messaggio di allerta meteo per "vento" di colore arancione per quasi tutta la Puglia mentre l'allerta è gialla per l'area murgiana. La validità è dalle ore 9.00 e sino a mezzanotte. Sono previsti venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte. Si prevedono inoltre forti mareggiate.La Sezione Protezione Civile segue l'evolversi della situazione ed invita i cittadini ad attenersi alle consuete raccomandazioni per i comportamenti più appropriati in caso di maltempo.