Allerta meteo per temporali

Il messaggio della Protezione civile pugliese per oggi e domani

La sezione pugliese della Protezione civile ha diramato un altro messaggio di allerta meteo, di colore giallo, con validità dalle ore 20.00 di stasera (venerdì 12 agosto), per le successive 24 ore. E' il secondo messaggio di allerta in due giorni.Evento previsto dal messaggio di allerta: "Precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati".In caso di eventi climatici avversi, la Protezione civile raccomanda le comuni regole di comportamento per la protezione personale e degli altri.Ad Altamura oggi ha piovuto intensamente e si è verificata una grandinata.