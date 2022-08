Allerta meteo per possibili piogge

La sezione pugliese della Protezione civile ha diramato un nuovo messaggio di allerta meteo, di colore giallo, con validità dalle ore 20.00 di ieri, con durata per le successive 24 ore (quindi per quasi tutta la giornata di oggi). L'avviso riguarda tutta la regione.Evento previsto: Precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmentemoderati.In caso di eventi climatici avversi, la Protezione civile raccomanda le comuni regole di comportamento per proteggere se stessi e gli altri.