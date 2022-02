Allerta meteo per maltempo, prevista anche neve

Allerta gialla per maltempo da parte della protezione civile regionale che ha diramato un messaggio per la giornata di oggi. dalle ore 08,00 e per le successive 24-36 ore.Evento previsto: Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sul resto della Puglia, con quantitativi cumulatigeneralmente deboli, fino a puntualmente moderati su Puglia centrale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attivita' elettrica e forti raffiche di vento;Nevicate: al di sopra di 500-700 m, in abbassamento fino a 200-300 m con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti su Pugliasettentrionale;Vento: da forti a burrasca settentrionali su Puglia centro-settentrionale, con rinforzi di burrasca forte su settori costieri.La Protezione civile invita i cittadini ad adottare le comuni regole di comportamento e precauzione in caso di eventi climatici avversi.