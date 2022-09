Allerta meteo per forte vento

Dopo l'allerta meteo di colore arancione per precipitazioni di ieri (giornata molto piovosa), la sezione pugliese della Protezione civile ha emesso un nuovo messaggio di allerta meteo, di colore giallo, con validità dalle ore 20.00 di ieri e valida per tutta la giornata di oggi.In base al bollettino si prevedono "venti forti dai quadranti occidentali con rinforzi fino a burrasca".Come di consueto, la Protezione civile raccomanda le comuni regole di comportamento per prevenire rischi quando si guida oppure quando si è in aree all'aperto o esposte al vento.