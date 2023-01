Allerta meteo gialla per vento

La protezione civile regionale ha diramato un nuovo bollettino di allerta meteo di colore giallo. Il messaggio si riferisce alle condizioni meteorologiche a partire dalle 08 di questa mattina e per le successive 24 / 36 ore.Nella giornata odierna sono previsti "forti venti di burrasca provenienti dai quadranti occidentali, con rinforzi fino a burrasca forte nei crinali appenninici e localmente su quelli litoranei, con associate mareggiate lungo le coste esposte".Come di consueto si raccomanda alla popolazione di seguire le norme comportamentali previste per queste circostanze, evitando il più possibile gli spostamenti, stando lontani dalle zone alberate, facendo attenzione ad impalcature, tendoni, gazebo e alla eventuale caduta di tegole. Inoltre si raccomanda particolare prudenza per chi si dovesse mettere alla guida.