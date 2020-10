Allerta meteo arancione della Protezione civile per vento

La Protezione Civile Regionale ha diramato ieri un bollettino di allerta meteo per tutta la Puglia, valido dalle ore 21.00 di ieri e per 24 ore, quindi per la giornata di oggi.Il messaggio è di allerta arancione per vento con previsione di "venti da forti a burrasca, dai quadranti meridionali, con raffiche fino a burrasca forte sui crinali appenninici".La Protezione civile raccomanda gli opportuni comportamenti per la protezione di se stessi, come ad esempio non sostare vicino a impalcature, strutture mobili, ecc. in caso di forte vento.