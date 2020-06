Al Comune parte la seconda erogazione dei buoni spesa

Domani (venerdì 5 giugno) al Comune parte la seconda distribuzione dei buoni spesa per aiutare le famiglie in difficoltà economica e sociale. Tre i punti in cui i tagliandi verranno consegnati: due situati in piazza Municipio (ingresso protocollo e ingresso ufficio cultura) e uno in via Pasquale Caso.I fondi a disposizione, pari a 426.000 euro, non sono bastati a coprire il fabbisogno di tutte le domande. In tutto sono 2621 le domande ammesse di cui finanziate 1956. "Le restanti 665 domande ammesse saranno finanziate con i prossimi fondi", comunica l'amministrazione comunale.Per questa seconda tornata dei buoni spesa sono stati utilizzati fondi regionali (211.766 euro), il residuo del primo bando dei buoni spesa per un valore di 84.133 euro (ordinanza del Dipartimento di Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020), erogazioni liberali dei cittadini sul conto corrente postale del Comune di Altamura (130.630 Euro)."Ciascun beneficiario ha ricevuto una mail con l'esito dell'istruttoria e con le indicazioni per il ritiro", spiega l'amministrazione. Pertanto, per esclusione, se la mail non è arrivata, ciò vuol dire che la domanda non è stata ammessa.Per la prima consegna dei buoni, avvenuta all'inizio di aprile, ci fu forte polemica per la modalità scelta dal Comune. E' stata scelta la stessa formula. Con l'invito agli utenti a presentarsi solo agli orari e al punto indicati e, ovviamente, a tenere le distanze dagli altri e a munirsi di mascherina. Si ripeterà la stessa storia? Si spera proprio di no. Il dettaglio diverso e più importante è il calendario. Questa volta, infatti, non si svolgerà tutto in un giorno e mezzo. Gli aventi diritto sono divisi in turni dal 5 al 12 giugno.