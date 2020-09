A Trentacapilli sorgerà il più grande polo scolastico della città

"Sono due grandi opere destinate, nei prossimi anni, a cambiare completamente volto al quartiere e a migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti. Per me, un grande motivo di orgoglio e soddisfazione". E' il commento del consigliere regionale Enzo Colonna, sulla firma per i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva per realizzare l'istituto comprensivo a Trentacapilli su un suolo comunale Nel quartiere oltre la circonvallazione sorgerà il più grande polo scolastico della città, consentendo attività di studio, istruzione, educazione per la fascia di età 0-13 anni. Sono due, infatti, le strutture da realizzare."Si compie - dice Colonna - un altro passo in avanti nel percorso amministrativo, che ho seguito in questi anni, finalizzato a dotare di questa importante opera un quartiere molto popoloso come quello di Trentacapilli, ma privo attualmente di infrastrutture dedicate all'istruzione. Ricordo che, all'istituto comprensivo si affiancherà (nella medesima area del quartiere il nuovo Polo Innovativo per l'Infanzia, già finanziato dalla Regione Puglia nel gennaio 2018 con oltre 4 milioni di euro e per il quale si sta svolgendo uno specifico concorso di progettazione, anch'esso finanziato dalla Regione con 70 mila euro (in celeste, nella terza immagine, la porzione dell'area, circa 5000 mq destinata al Polo per l'Infanzia; in blu scuro, quella, circa 19.000 mq, destinata al polo scolastico, istituto comprensivo)."Anche questo, un grande obiettivo - aggiunge Colonna - che potremo raggiungere in tempi più brevi rispetto all'istituto scolastico, a cui sono molto legato e su cui sono impegnato da tre anni, sin da quando lanciai l'idea".