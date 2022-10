Week-end in clima medioevale con il gruppo storico normanno saraceno

Per il quarto anno consecutivo, il Gruppo Storico Normanno Saraceno torna in Piazza Duomo per celebrare il 790esimo anniversario della fondazione della Cattedrale di Altamura (1232). Il 22 e il 23 ottobre figurazioni, macchine medievali, intrattenimento ed esposizioni.ProgrammaNelle giornate 14, 15, 16 e 21, 22, 23 ottobre, dalle 17:00 alle 22:00, il maestro Massimo Loglisci, bravissimo marmista di Gravina, presenta tre delle sue opere artistiche più preziose nella sede dell'Associazione S.Maria Assunta - S.Irene sita in Corso Federico II di Svevia, n°75. Tra queste una Cattedrale in miniatura, identica all'originale, realizzata in mattoncini di mazzaro Sabato 22 ottobre• dalle ore 16:00 alle ore 23:00 Piazza Duomo, inizio eventoDomenica 23 ottobre• dalle ore 9:00 Piazza Duomo, inizio evento• ore 18:30 Corteo Storico per le vie della città con sbandieratori e mangiafuoco• ore 20:00 Spettacolo Finale sul marciapiede adiacente la Cattedrale in Piazza Duomo