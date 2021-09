Una Cattedrale tutta in mattoncini

La Cattedrale tutta in mattoncini, realizzata da Massimo Loglisci, marmista di Gravina, può finalmente essere esposta, osservata e ammirata. Dopo i rinvii a causa dell'emergenza Covid (era prevista la prima esposizione durante l'edizione 2020 di Federicus) l'opera in miniatura, tutta fatta di mattoncini di mazzaro e realizzata con estrema cura tanto da sembrare quella vera in questa foto , sarà esposta a partire dal 26 settembre, ore 19.00, presso la chiesa di Santa Croce. "Incontro con Dante - esposizione di opere federiciane" è il titolo dell'incontro che rientra in una rassegna dedicata sia al 789° anniversario della fondazione della Cattedrale sia al 700° anniversario dantesco (iniziativa a cura di Pro Loco e Gruppo storico normanno saraceno).Massimo Loglisci, esperto artigiano marmista di Gravina, è specializzato nel riprodurre i monumenti in miniatura. Nella sua città li ha realizzati quasi tutti, dalla Cattedrale al ponte acquedotto. Poi ha deciso di creare in scala la chiesa eretta da Federico II di Svevia in scala 1: 50. E adesso si sta dedicando alla riproduzione di Castel del Monte.La realizzazione della Cattedrale di Altamura è un lavoro durato 15 mesi, nei ritagli di tempo libero. Ben 70.000 mattoncini di mazzaro sono stati incollati uno sull'altro con il mastice. E alla fine ecco il mirabile risultato. Una mini Cattedrale, perfettamente identica all'originale, pure nella dovizia di dettagli degli elementi architettonici. Pesa 150 kg.