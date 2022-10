Cattedrale, rimessa in funzione la campana grande

avvenuta sotto il governo di Roberto D'Angiò. Nel tempo la chiesa principale di Altamura è stata oggetto di ampliamenti, aggiunte stilistiche e modifiche architettoniche, sino a variare il suo ingresso che originariamente non era nell'attuale corso, che porta ovviamente il nome di Federico II di Svevia, ma sul lato opposto.

E' stata rimessa in funzione la campana grande della Cattedrale che era ferma da circa una decina di anni. Oggi tornerà a risuonare in occasione della cerimonia di "dedicazione" della Cattedrale di cui oggi ricorre il 790esimo anniversario.Alle ore 18 sarà celebrata una messa presieduta dal vescovo Giovanni Ricchiuti e concelebrata dal parroco don Angelo Cianciotta.La Diocesi e la parrocchia hanno fatto effettuare dei lavori che hanno consentito alla campana grande di tornare a funzionare. Oltre a risuonare stasera, sarà utilizzata anche in altre particolari circostanze ma, almeno per ora, non tutti i giorni.