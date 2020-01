"La musica classica fa bene al cervello", un incontro di Algramà

Venerdì 24 gennaio, alle ore 19.00, nella "Sala Giorgio" dell'Abmc (Archivio biblioteca museo civico) in piazza Zanardelli 18, il neurochirurgo e musicologo Antonio Montinaro è ospite dell'associazione "Algramà" per relazionare nella conferenza "Perché ascoltare la musica classica oggi". Ci si sofferma sugli studi clinici riguardanti gli effetti della musica sul cervello.Quali effetti ha l'ascolto della musica a livello cerebrale? Su questo è incentrata la relazione di Montinaro. Successivamente è previsto l'intervento del direttore d'orchestra Michele Carulli sull'importanza di ascoltare i generi musicali classici ed esaminare le tendenze di ascolto di questi ultimi anni. Si cercherà pure di capire le ragioni per quali, invece, vengano snobbate dalle giovani generazioni il cui favore va verso messaggi e linguaggi decisamente diversi.