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Cinema

Algramà: proiezione del docu-film "La città dei santi di carta"

venerdì 27 marzo 2026 Oggi
Venerdì 27 marzo 2026, nel cineteatro Mangiatordi, l'associazione Algramà organizza la duplice proiezione del docu-film "La città dei santi di carta" di Pascal Pezzuto. Orari: 19-21.

Utilizzando la formula della fiction, la storia racconta la tradizione della cartapesta di Lecce e la vita dei maestri cartapestai che realizzavano con carta, colla e gesso delle statue leggere per le chiese.
  • Cineteatro Mangiatordi
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