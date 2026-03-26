Cinema
Algramà: proiezione del docu-film "La città dei santi di carta"
venerdì 27 marzo 2026 Oggi
Venerdì 27 marzo 2026, nel cineteatro Mangiatordi, l'associazione Algramà organizza la duplice proiezione del docu-film "La città dei santi di carta" di Pascal Pezzuto. Orari: 19-21.
Utilizzando la formula della fiction, la storia racconta la tradizione della cartapesta di Lecce e la vita dei maestri cartapestai che realizzavano con carta, colla e gesso delle statue leggere per le chiese.
Utilizzando la formula della fiction, la storia racconta la tradizione della cartapesta di Lecce e la vita dei maestri cartapestai che realizzavano con carta, colla e gesso delle statue leggere per le chiese.