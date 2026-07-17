Altamura in scena 2026: 15 spettacoli gratuiti tra musica, teatro e comicità

L'estate altamurana si accende con un cartellone straordinario. Dal 18 luglio al 20 settembre, in piazza Don Tonino Bello, piazza Matteotti e piazza Duomo sono ospitati grandi nomi della musica, del teatro e della comicità.15 eventi ad ingresso gratuito, promossi dal Comune di Altamura e organizzati dall'Orchestra Saverio Mercadante, con la direzione artistica di Rocco Debernardis. Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.00:LUGLIO:• 18 Luglio, P.zza Don Tonino Bello – Sergio Múñiz in "Tra le mie onde"• 22 Luglio, P.zza Matteotti – Ricky Portera Tour 2026 (Omaggio a Lucio Dalla)• 23 Luglio, P.zza Don Tonino Bello – I' te vurria vasà (Orchestra da Camera S. Mercadante)• 27 Luglio, P.zza Matteotti – Tony Esposito Live!• 29 Luglio, P.zza Duomo – Roberto Giacobbo in "Leonardo ed il mistero del Cenacolo"AGOSTO:• 02 Agosto, P.zza Matteotti – Francesco Paolantoni in "Pierino e il lupo... e non solo"• 04 Agosto, P.zza Don Tonino Bello – Raffaello Corti in "Uno spettacolo che mi vedrei!"• 10 Agosto, P.zza Don Tonino Bello – Gianmarco Tognazzi in "Paul McCartney e i Beatles"• 12 Agosto, P.zza Don Tonino Bello – "Ennio Morricone: la musica, il cinema"• 24 Agosto, P.zza Don Tonino Bello – Sinfonico Honolulu• 31 Agosto, P.zza Don Tonino Bello – "Il Cinghiale" (a cura di Obiettivo Successo)SETTEMBRE:• 06 Settembre, P.zza Don Tonino Bello – "U Malete e la Tircchjazze" (M.A.S.C.I. Altamura 1)• 10 Settembre, P.zza Matteotti – Simone Cristicchi in "A-Live"• 15 Settembre, P.zza Don Tonino Bello – "La mugliere jé pericolose" (I Commedianti)• 20 Settembre, P.zza Don Tonino Bello – Euphonix in ConcertoCultura che unisce, emozioni che restano.