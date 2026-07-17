Cultura e spettacolo
Altamura in scena 2026: 15 spettacoli gratuiti tra musica, teatro e comicità
sabato 18 luglio 2026 fino a mercoledì 30 settembre Evento in corso
L'estate altamurana si accende con un cartellone straordinario. Dal 18 luglio al 20 settembre, in piazza Don Tonino Bello, piazza Matteotti e piazza Duomo sono ospitati grandi nomi della musica, del teatro e della comicità.
15 eventi ad ingresso gratuito, promossi dal Comune di Altamura e organizzati dall'Orchestra Saverio Mercadante, con la direzione artistica di Rocco Debernardis. Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.00:
LUGLIO:
• 18 Luglio, P.zza Don Tonino Bello – Sergio Múñiz in "Tra le mie onde"
• 22 Luglio, P.zza Matteotti – Ricky Portera Tour 2026 (Omaggio a Lucio Dalla)
• 23 Luglio, P.zza Don Tonino Bello – I' te vurria vasà (Orchestra da Camera S. Mercadante)
• 27 Luglio, P.zza Matteotti – Tony Esposito Live!
• 29 Luglio, P.zza Duomo – Roberto Giacobbo in "Leonardo ed il mistero del Cenacolo"
AGOSTO:
• 02 Agosto, P.zza Matteotti – Francesco Paolantoni in "Pierino e il lupo... e non solo"
• 04 Agosto, P.zza Don Tonino Bello – Raffaello Corti in "Uno spettacolo che mi vedrei!"
• 10 Agosto, P.zza Don Tonino Bello – Gianmarco Tognazzi in "Paul McCartney e i Beatles"
• 12 Agosto, P.zza Don Tonino Bello – "Ennio Morricone: la musica, il cinema"
• 24 Agosto, P.zza Don Tonino Bello – Sinfonico Honolulu
• 31 Agosto, P.zza Don Tonino Bello – "Il Cinghiale" (a cura di Obiettivo Successo)
SETTEMBRE:
• 06 Settembre, P.zza Don Tonino Bello – "U Malete e la Tircchjazze" (M.A.S.C.I. Altamura 1)
• 10 Settembre, P.zza Matteotti – Simone Cristicchi in "A-Live"
• 15 Settembre, P.zza Don Tonino Bello – "La mugliere jé pericolose" (I Commedianti)
• 20 Settembre, P.zza Don Tonino Bello – Euphonix in Concerto
Cultura che unisce, emozioni che restano.
15 eventi ad ingresso gratuito, promossi dal Comune di Altamura e organizzati dall'Orchestra Saverio Mercadante, con la direzione artistica di Rocco Debernardis. Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.00:
LUGLIO:
• 18 Luglio, P.zza Don Tonino Bello – Sergio Múñiz in "Tra le mie onde"
• 22 Luglio, P.zza Matteotti – Ricky Portera Tour 2026 (Omaggio a Lucio Dalla)
• 23 Luglio, P.zza Don Tonino Bello – I' te vurria vasà (Orchestra da Camera S. Mercadante)
• 27 Luglio, P.zza Matteotti – Tony Esposito Live!
• 29 Luglio, P.zza Duomo – Roberto Giacobbo in "Leonardo ed il mistero del Cenacolo"
AGOSTO:
• 02 Agosto, P.zza Matteotti – Francesco Paolantoni in "Pierino e il lupo... e non solo"
• 04 Agosto, P.zza Don Tonino Bello – Raffaello Corti in "Uno spettacolo che mi vedrei!"
• 10 Agosto, P.zza Don Tonino Bello – Gianmarco Tognazzi in "Paul McCartney e i Beatles"
• 12 Agosto, P.zza Don Tonino Bello – "Ennio Morricone: la musica, il cinema"
• 24 Agosto, P.zza Don Tonino Bello – Sinfonico Honolulu
• 31 Agosto, P.zza Don Tonino Bello – "Il Cinghiale" (a cura di Obiettivo Successo)
SETTEMBRE:
• 06 Settembre, P.zza Don Tonino Bello – "U Malete e la Tircchjazze" (M.A.S.C.I. Altamura 1)
• 10 Settembre, P.zza Matteotti – Simone Cristicchi in "A-Live"
• 15 Settembre, P.zza Don Tonino Bello – "La mugliere jé pericolose" (I Commedianti)
• 20 Settembre, P.zza Don Tonino Bello – Euphonix in Concerto
Cultura che unisce, emozioni che restano.